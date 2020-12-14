Чиновники Ялты поблагодарили Бога за дожди и воду

Три водопада Ялты наполнились водой. Фото: Facebook.

Жителям Большой Ялты будут подавать воду из водопадов. Благодаря дождям они недавно пополнились на 20 тысяч кубометров воды, сообщила врио главы администрации Янина Павленко.

- Мы получили 20 тысяч кубометров воды в альтернативные источники. Слава Богу, осадки пополнили объем трех водопадов, - рассказала Павленко.

Напомним, с 14 декабря в Ялте вводят график подачи воды. В сутки населению вода будет поступать лишь шесть часов. Несколько регионов ЮБК будут получать воду чаще, но тоже не круглосуточно.

Ранее стало известно, что из-за недостатка осадков пересох самый большой водопад Крыма - Учан-Су. Кроме этого, полностью обмелели почти все крупные реки полуострова.

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