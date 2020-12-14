Группа туристов заблудилась во время тумана в крымских горах

Вечером во время густого тумана путешественники решили взобраться на гору в район Караби-Яйлы. Фото: Архив "КП"

Группа туристов из одиннадцати человек заблудилась в горах вечером в воскресенье, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Вечером во время густого тумана путешественники решили взобраться на гору в район Караби-Яйлы. В какой-то момент стало слишком темно, поэтому группа туристов не смогла найти путь обратно.

Просьба о помощи поступила в дежурную диспетчерскую службу Белогорского отряда «Крым-Спас» в половине девятого вечера. Спасателям передали, что одиннадцать человек перестала выходить на связь, поэтому сотрудники службы спасения отправились на поиски. Спустя полтора часа отряду спасения удалось найти потерявшихся туристов в районе пещеры «Виолы».

Путешественников сопроводили до выезда на дорогу. В медпомощи никто не нуждался.

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