Компания «ВАД» завершила ремонт трассы Бахчисарай – Орловка

В Бахчисарайском районе не осталось ни одной межпоселковой дороги без ремонта. Фото: Архив "КП"

Компания «ВАД» завершили ремонт трассы Бахчисарай – Орловка, сообщил спикер Госсосвета Крыма Владимир Константинов.

По его информации, основные дороги на этом участке уже сделаны.

- Дорога на Вилино, дорога на Куйбышево, дорога на Орловку, дорога на Научный. В Бахчисарайском районе не осталось ни одной межпоселковой дороги, не охваченной хорошим, качественным ремонтом, – добавил Константинов.

В этом году компания «ВАД» занималась ремонтом дороги на Куйбышево в рамках восстановления участка трассы Бахчисарай – Ялта и ремонтом трассы Бахчисарай – Шелковичное.

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