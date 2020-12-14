В Симферополе и Севастополе 15 декабря частично пропадет электричество

На полуострове энергетики приводят в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя отключат свет, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Грибоедова, 22-54/9 (чет), 11-35 (нечет);

ул. Скрипниченко, 2-14 (чет);

пер. Скрипниченко, 2-16 (чет);

ул. Дыбенко, 24-42(чет); ул. Аллейная, 11а/2а;

пер. Городской, 1, 2-6 (чет);

ул. Лексина, 12-38 (чет), 11-43 (нечет);

ул. Авиационная, 6, 19б

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

про. Каспийский, 3-27, 31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 2-72, 78-92, 65, 9-17, 63, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 2-48, 1-49;

ул. Таманская, 20;

ул. Танкистов, 4;

шоссе Генерала Моргунова, 99-А, 73, 77-79, 83-89, 101, 107, 111, 115-117, 121, 125, 133

поселок Водоканал: ул. Лесная, 2-12, 1-11; ул. Школьная, 4

Сахарная Головка: ул. Парниковая, 2, 2-А, 2-Б, 2-В; ул. Вильямса, 8; ул. Костычева, 3; ул. Механизаторов, 1-А, 1-В, 1-Б, 7-15; ул. Фруктовая, 4, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-5, 5-А

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