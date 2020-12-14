На что потратят часть денег от продажи «Массандры»

На министерство здравоохранения планируют потратить 2 миллиарда 837 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

Крымские власти планируют направить часть дохода от продажи предприятия «Массандра» на медицину, ЖКХ, соцполитику и образование, сообщила во время выступления в крымском парламенте вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

Она отметила, что часть денег от реализации акций – 2 миллиарда 837 миллионов рублей - планируется направить на расходы министерства здравоохранения – 1 миллиард 217 миллионов рублей.

На покупку лекарства для льготных категорий граждан власти республики потратят 831 миллион рублей, на средства индивидуальной защиты бригадам «скорой помощи» – 134 миллиона рублей, на обеспечение работы санитарной авиации – 10,9 миллионов рублей.

Еще 215,6 млн рублей потратят на выплаты медицинским работникам, которые работают в «красной зоне».

Также Кивико добавила, что из бюджета выделят деньги на предоставление субсидий юрлицам на возмещение недополученных доходов - 1 миллиард 6 миллионов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50