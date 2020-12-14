В Симферополе появились две новые детские игровые площадки. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Для победителей муниципальных конкурсов «Самая благоустроенная территория» и «Лучший двор многоквартирного жилого дома» в Симферополе возвели две новые детские игровые площадки.

- В этом году мы начали работу с ТОС «Марьино-1» и «Мерхамет», затем откроем еще три площадки победителей – в ТОС «Жигулина роща», «Орхидея» и «Космос». Также уже объявлен конкурс следующего года. Заявки от ТОС принимаются в установленные сроки, - цитируют начальницу управления внутренней политики администрации Симферополя Татьяну Маринину в пресс-службе мэрии.

В рамках конкурса на места будет выезжать специальная комиссия, которая определит победителей.

- Приглашаем все объединения принимать активное участие в конкурсах и получать заслуженные награды за свои старания, - подчеркнула Маринина.

Итогами конкурсов, прошедших в 2017-2019 годах, стала установка в Симферополе 15 детских площадок. В этом году в крымской столице планируется возвести 19 комплексов. Сумма контракта составила 25 миллионов рублей.

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