Елочные базары в Ялте и Алупке заработают с середины декабря. Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Ялте и Алупке с 15 декабря начинают работать елочные базары и новогодние ярмарки.

Помимо стандартных украшений, игрушек и сувениров для главного новогоднего символа, местные жители смогут приобрести подарочные наборы из стекла и керамики, карнавальные костюмы, кухонный текстиль, бижутерию, парфюмерную продукцию, кондитерские изделия, чай, кофе, фрукты, цитрусовые и многое другое.

В Ялте ярмарка будет работать вплоть до 15 января следующего года. В Алупке же торговля новогодней сувенирной продукцией, украшениями и атрибутикой будет вестись до 31 декабря включительно.

Приобрести елку местные жители смогут в одном из 36 мест с 15 по 31 декабря. Подробнее ознакомиться с адресами, где будут разбиты елочные базары новогодние ярмарки, можно по ссылке.

Торговля пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

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