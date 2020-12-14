Елочные базары в Ялте и Алупке заработают с середины декабря.
Фото: Елена ЛЕЛЮК
В Ялте и Алупке с 15 декабря начинают работать елочные базары и новогодние ярмарки.
Помимо стандартных украшений, игрушек и сувениров для главного новогоднего символа, местные жители смогут приобрести подарочные наборы из стекла и керамики, карнавальные костюмы, кухонный текстиль, бижутерию, парфюмерную продукцию, кондитерские изделия, чай, кофе, фрукты, цитрусовые и многое другое.
В Ялте ярмарка будет работать вплоть до 15 января следующего года. В Алупке же торговля новогодней сувенирной продукцией, украшениями и атрибутикой будет вестись до 31 декабря включительно.
Приобрести елку местные жители смогут в одном из 36 мест с 15 по 31 декабря. Подробнее ознакомиться с адресами, где будут разбиты елочные базары новогодние ярмарки, можно по ссылке.
Торговля пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
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