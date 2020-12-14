В Симферополе с 15 декабря откроются три новогодние ярмарки

Торговля продлится с 15 декабря до 7 января 2021 года Фото: Елена ЛЕЛЮК

В столице Крыма ко Дню Святого Николая на проспекте Кирова, 36 открылась выставка-ярмарка ремесленников под названием «Зимняя сказка».

Как сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов, ремесленники продают изделия ручной работы - игрушки и аксессуары из дерева, глины, кожи и шерсти. Также симферопольцы могут приобрести чеканные монеты, сувенирные значки и украшения.

Ярмарка будет работать до 19 декабря включительно.

- Праздничные товары, новогодние игрушки, гирлянды и подарки гости и жители города также увидят на двух других ярмарках: на проспекте Кирова, 17 и площади Куйбышева, возле крытого рынка. Торговля продлится с 15 декабря до 7 января 2021 года, - добавил начальник управления.

На ярмарках будет соблюдаться масочный режим.

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