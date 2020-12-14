Неизлечимо больным детям Крыма нужна поддержка и помощь неравнодушных. Фото: официальный сайт Крымского детского хосписа.

У Автономной некоммерческой организации «Крымский детский хоспис», созданной для помощи семьям с неизлечимо больными детьми, на данный момент 33 подопечных по всему региону.

- Это пациенты с паллиативным диагнозом, то есть неизлечимые и тяжелобольные. В пяти семьях дети находятся на искусственной вентиляции легких, из остальных большинство питается по-особенному – через гастростомы - отверстия в стенке желудка. Мы им всем помогаем, – цитирует координатора хосписа Анну Рыжкову Крымская газета.

В прошлом году организация переехала в село Новозбурьевка Симферопольского района. Но здание необходимо отремонтировать, что требует немалых средств. В связи с этим многие дети сейчас пребывают на амбулаторном лечении. Их навещает выездная социально-психологическая служба хосписа, а семьям оказывают социальную, духовную, психологическую и материальную поддержку.

На данный момент в Симферопольском экономическом лицее идет сбор необходимых вещей, которые подопечным хосписа подарят в канун Дня святого Николая. Акция проходит уже второй год подряд.

- В этом году наши десятиклассники прошли с объявлениями и списком необходимого по всем классам. Накануне мы созвонились с хосписом и узнали, что им нужно в первую очередь. А родители приобретают уже то, что считают нужным, в основном это памперсы, салфетки, пюре в баночках, каши и медикаменты - мазь и антисептик. В холле школы мы поставили корзины для сбора пожертвований, - рассказывает педагог-организатор экономического лицея Ольга Голубко.

Наибольшую активность, выступая в качестве благотворителей, проявляют школьники. Но помочь детям может каждый.

Поддержать неизлечимо больных подопечных, сделав пожертвование, можно по реквизитам:

ИНН/КПП: 9103090690/910301001

ОГРН: 1199112004761

Расчётный счёт: 40703810942650101327

Получатель: автономная некоммерческая организация: «Крымский детский хоспис»

БИК банка: 043510607 | РНКБ Банк (ПАО) ОКВЭД 87.10

Помимо этого, можно передать необходимые вещи по адресу: город Симферополь, улица 60 лет Октября, 16, Свято-Екатерининский храм.

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