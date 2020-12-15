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Погода в Крыму на 15 декабря: без существенных осадков и тепло до +14

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черном море 8°…12°.

Вода в Черном море 8°…12°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 декабря на Крымском полуострове пройдет без ЧП со стороны природы-матушки.

- В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем до +11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +14°.

Температура воды в Черном море 8°…12°.

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Погода в Крыму