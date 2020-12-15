В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 345 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 345 человек. В 41 случае болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно обратились к врачу за медицинской помощью 277 человек. Еще 68 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 909 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 14 тысяч 763 человека. Умерло за этот же период 377 COVID-положительных пациентов.

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