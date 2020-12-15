В Крыму зафиксировали еще 8 смертельных случаев от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Крыму зарегистрировали еще 8 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число умерших от COVID-19 на сегодняшний день достигло 385 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 345 человек. В 41 случае болезнь развивалась бессимптомно.

За медицинской помощью к врачу, почувствовав неладное, самостоятельно обратилось 277 человек. Еще 68 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За сутки в крымских лабораториях провели 909 тестов на COVID-19. За весь период с начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороло 14 тысяч 763 человека.

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