Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживают и отменяют рейсы

Людям придется ждать вылета больше трех часов. Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"

В симферопольском аэропорту из-за густого тумана задержали два рейса, еще один - отменили. Людям придется ждать вылета больше трех часов. Все самолеты должны были улететь в Москву, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Два рейса до Москвы задерживаются. Еще один отменен самой авиакомпанией. Планируется отправить самолеты через 2-3 часа, - отметили в аэропорту.

Напомним, крымские синоптики сообщали, что погода в столице будет сухая и теплая, также предупреждали и о сильных туманах, которые должны быстро рассеяться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50