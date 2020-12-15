Жителей Крыма предупредили о похолодании и туманах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей и гостей Крыма предупредили о похолодании и туманах, а спасатели уже находятся в полной готовности для быстрого реагирования.

- Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха днем от 0 до 6 градусов, а в горах от -1 до 1 градусов тепла, - цитирует пресс-службу МЧС по РК Крымское информационное агентство.

На время ухудшения погоды жителям и гостям полуострова советуют воздержаться от прогулок в лес и горы, а также от выхода в море. Автолюбителям рекомендуют на время оставить личный транспорт и воспользоваться общественным.

Также во время непогоды лучше обходить стороной ветхие строения, старые сухие деревья, хлипкие и ветхие рекламные конструкции и щиты. Стоит также следить за целостностью линий электропередач и связи.

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