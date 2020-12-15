В Керчи 15 декабря открылись елочные базары: адреса

За метр сосны просят 500 рублей, за ель придется отдать больше
Фото: Елена ЛЕЛЮК
Новогодние елочные базары сегодня, 15 декабря, открылись в Керчи. Всего в городе появилось пять официальных точек продажи, сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Керчи.
За метр сосны просят 500 рублей, за ель придется отдать больше, в среднем 600-700 рублей.
АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ:
- Улица Орджоникидзе - площадка перед ДК «Корабел»;
- Улица Кирова, 105, около магазина «Сильпо»;
- Улица Ворошилова - площадь перед магазином «Сильпо»;
- Улица Пролетарская - на углу улицы Борзенко;
- Улица Войкова - перед школой искусств им. Сердюка.
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