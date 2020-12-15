В Крыму началась вакцинация от коронавируса

В седьмой городской больнице проходит иммунизация Фото: Александра Тимощенко

В Крыму началась масштабная вакцинация от коронавируса. Первую партию вакцины получили врачи и медицинские работники в Симферопольской городской больнице номер 7, передает корреспондент КП-Крым.

В регион привезли 500 доз, сегодня, 15 декабря, прививать будут 30-50 человек. Вакцину получили врачи скорой помощи.

Напомним, первая в России зарегистрированная вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступила на территорию Крыма еще на прошлой неделе.

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