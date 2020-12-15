Новый детский сад «Карандаши» на 260 мест открылся в Симферополе

В дошкольном учреждении будет работать 64 человека. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня, 15 декабря, в Симферополе открылся новый детский сад «Карандаши». Дошкольное учреждение примет 260 малышей, которых распределят на 13 групп, сообщили в администрации столицы.

Садик построили на средства ФЦП. Штат воспитателей, их помощников и обслуживающего персонала уже укомплектован. В дошкольном учреждении будет работать 64 человека.

На прилегающей территории поставили игровые площадки. Внутри помещения оборудовали актовый и спортивный залы, группы, медицинский кабинет и пищеблок.

- В детсады Симферополя в этом году выдано около 6700 путевок. Работа для уменьшения очереди в дошкольные учреждения ведется, на 2021 год запланирована масштабная программа. Полностью закрыть этот вопрос в регионе удастся в 2022, - сказал Сергей Аксенов.

Глава администрации столицы Елена Проценко добавила, что садик «Карандаши» укомплектован всем необходимым.

- Сад как для пребывания детей, так и для работы персонала полностью готов. Думаю, что малышам понравятся игровые залы, комфортные группы и современное оборудование для занятий.

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