Погода в Крыму на 16 декабря: ветрено и тепло до +11

Вода в Черном море +7°…+12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 декабря на Крымском полуострове сплошь да кряду переменная облачность. Синоптики также обещают, что день пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +11°.

Температура воды в Черном море +7°…+12°.

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