Глава Крыма положительно отозвался о новом собственнике «Массандры». Фото: Сергей Аксенов / Facebook

Новый собственник виноградарско-винодельческого комбината «ПАО «Массандра» является системным и крупным игроком на рынке. По словам главы республики Сергея Аксенова, предприятие будет расти и развиваться.

- Не сомневаюсь, что за ближайшие несколько лет в «Массандру» будут вложены приличные средства, которые дадут свой результат, в том числе во благо Крыма, - написал Аксенов в социальных сетях.

Контролировать работу предприятия будут на всех уровнях. Общественность также планируют осведомлять обо всех происходящих процессах, подчеркнул глава.

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