Мусоросортировочный завод власти Крыма планируют переносить из Каменки

Мусоросортировочный завод планируют переносить из Каменки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские власти планируют перенести завод по сортировке мусора, который на данный момент расположен в поселке Каменка под Симферополем.

- При строительстве мусороперерабатывающего завода главное учесть мнение местных жителей. Рядом с мусором, понятно, никто жить не хочет. Не были, к сожалению, соответствующим образом проведены общественные слушания, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-подходе.

Он уточнил, что в скором времени будут проводиться переговоры с представителями компании-инвестора – им предложат ряд вариантов.

- В любом случае, через голову местных жителей это делать не будем. Думаю, что до конца недели ситуацию в одну или в другую сторону определим, - подчеркнул Аксенов.

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