В Симферополе 17 декабря частично отключат электричество

Перебои с электричеством возникнут в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 декабря в некоторых районах Симферополя из-за ремонтных работ не будет электротока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

поселок Давыдовка: СТ «Садовод», СТ «Дачник», СТ «Изумрудный», СТ «Юбилейный»,

СТ «Продмаш»; пер. Лавандовый, 2, 2/9, 2/6, 2/11; ул. Ялтинская; 5; ул. Объездная, 5; ул. Зеленая, 1

ул. Николаевская, 1а, 4;

ул. Парниковая, 3-12;

ул. Северная, 4-12(чет), 1-11(нечет);

ул. Трудовая, 4-12(чет), 1/3-13(нечет)

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