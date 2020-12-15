Медцентр имени Семашко принял первых пациентов в Крыму

Медцентр строили три года. Фото: Архив "КП"

В Крыму новый многофункциональный медцентр имени Семашко принял первых пациентов в субботу, 12 декабря, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Сейчас в медцентре проходят лечение 200 пациентов.

- Мы начали переезжать с 10 декабря, с 12 декабря там уже были пациенты. Будет переезжать туда порядка 650 пациентов. На сегодняшний день там около 200 пациентов, – рассказал Остапенко и подчеркнул, что медцентр для лечения коронавирусных больных не будут.

Напомним, новый многопрофильный медицинский центр имени Семашко, что под Симферополем, ввели в эксплуатацию 8 октября. Медцентр начали строить еще в 2017 году по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Ввод объекта в эксплуатацию был назначен на декабрь 2019 года, но этот срок переносили 7 раз - то оборудование не дошло, то сети не подвели, то транспортные пути.

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