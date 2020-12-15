На территории полуострова развернули 33 пункта для вакцинации от коронавируса

Во многих местах готовятся списки жителей полуострова, которые планируют добровольно пройти вакцинацию Фото: Александра Тимощенко

На полуострове уже развернули 33 прививочных пункта для вакцинации от коронавируса, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Сейчас у нас уже готовы 33 пункта по Республике Крым для принятия вакцины и для того, чтобы вакцинировать жителей на местах. Этих пунктов будет более чем достаточно. Вакцина пропорционально распределяется по регионам, в зависимости от количества жителей, - сообщил Остапенко. Также глава ведомства отметил, что сейчас во многих местах готовятся списки жителей полуострова, которые планируют добровольно пройти вакцинацию.

В республике планируют пройти вакцинацию от коронавируса больше пяти тысяч медицинских работников, которые работают в «красной зоне».

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