Крымские студенты делятся лайфхаком, как выбрать профессию по душе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбор профессии даже для крымских абитуриентов – задача сложная. Кто-то при поступлении ориентируется на популярность специальности, кто-то к решению приходит самостоятельно, прислушиваясь к своим симпатиям и антипатиям, а кто-то следует советам родителей.

Студент первого курса факультета программно инженерии Егор Шкребец к своей профессии пришел сам.

- Помню, как-то раз искал книгу в онлайн-библиотеке и был впечатлен ее дизайном. Появилось желание создать нечто подобное самому. Поэтому много изучал Photoshop, языки разметки, проектировал структуру сайта и работал с дизайном. Когда я дошел до анимации и скриптов, то углубился в язык программирования и освоил простейшие процедуры. Но мне этого было мало, - цитирует первокурсника Крымская газета.

На данный момент многие студенты могут с уверенностью сказать, что выбранная профессия – не навсегда, и в их жизни может все поменяться. Тем не менее, они стараются выбирать те сферы, через реализацию в которых смогут сделать мир лучше.

- В подростковом возрасте у нас куча проблем. Например, первая любовь, расстройство пищевого поведения, депрессии. С этим, к сожалению, мне лично пришлось столкнуться. Помощи я не видела ни от кого. И поняла, что, кроме меня, мне никто не поможет, и что я хочу помогать другим ребятам переживать сложные жизненные ситуации, – делится своими мыслями насчет своей сферы деятельности Анастасия Артемьева, студентка психолого-педагогического факультета КФУ.

Свою будущую профессию студенты также могут выбирать, исходя из своих мечтаний. Так, Анастасия Новика захотела преподавать английский язык школьникам из-за того, что в ее школе всегда были проблемы с обучением иностранному языку.

- Мне никогда не нравилось то, как преподают иностранные языки в школе. А так как я люблю языки, то решила стать преподавателем и исправить эту ситуацию, - подчеркнула она.

Студентка решила, что если заинтересовать школьников, то перед ними откроется целый мир. Например, они смогут получить образование как в России, так и за рубежом.

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