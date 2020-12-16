В Крыму за сутки COVID-19 заболело 354 человека

За сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 354 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зарегистрировали 354 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 16 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью. Еще 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 проверили 4 тысячи 69 человек.

За весь период с начала распространения коронавируса в Крыму болезнь успешно побороло 15 тысяч 118 человек. Умерло за это время 385 человек.

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