Житель Анапы с другом обокрали ювелирный магазин Алушты

В Алуште мужчина из Анапы с другом обворовал ювелирный магазин. Фото: Архив "КП"

Двое друзей из Анапы приехали в Крым, чтобы обокрасть ювелирный магазин. Их целью стала точка в Алуште. Полиции удалось задержать 20-летнего вора и его приятеля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Заранее спланировав план кражи из ювелирного магазина и желая быстро уехать с ворованным, двое молодых людей прибыли в курортный город.

Злодеям удалось утащить украшений на семь миллионов рублей и разъехаться по разным городам.

Против главного зачинщика завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Жителю Анапы теперь придется отсидеть десять лет в тюрьме.

В своих деяниях злоумышленник сознался и дал показания, которые помогут расследованию уголовного дела.

Полиции предстоит найти других соучастников преступления, также специалисты проверят, причастны ли они к другим происшествиям.

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