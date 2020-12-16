Глава Крыма поручил решить вопрос с очередями в городских больницах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться с вопросом очередей в городских поликлиниках. Самое большое количество людей, ожидающих приема, наблюдают в Керчи, Феодосии, Евпатории, Ялте и Симферополе.

- В основном проблема в городах, в сельской местности проще. Задача на эту неделю – развести потоки в поликлиниках. Все это способствует распространению коронавируса, - подчеркнул во время оперштаба по COVID-19 Аксенов.

Он также добавил, что решить вопрос необходимо так, чтобы люди не ждали на улице, поскольку в такую погоду возрастает риск заболеть ОРВИ и гриппом.

- По городам и районам, где зафиксировано большое количество жалоб, отдельно проводим рабочие совещания, - подытожил глава Крыма.

Напомним, в Крыму за последние два дня темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 превысил среднероссийский показатель. Ситуация в регионе остается нестабильной.

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