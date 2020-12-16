Аксенов запретил отправлять в школу детей, в чьих семьях есть зараженные коронавирусом

Дети, в семьях которых есть заболевшие коронавирусом, временно не должны посещать школу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дети, в семьях которых есть заболевшие коронавирусом, временно не должны посещать школу, сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе оперштаба по предотвращению COVID-19.

- Есть информация, что школьники, в чьих семьях есть заболевшие коронавирусом, продолжают ходить в школу. Родители считают, что если у ребенка нет симптомов, то он может посещать учебное заведение. Прошу всех ответственно подходить к ситуации. То, что у человека бессимптомно протекает болезнь, не значит, что он не может кого-то заразить, - уточнил Аксенов.

Также глава напомнил, что болеющие не должны посещать кафе, рестораны и другие общественные места.

- Есть истории о людях с бессимптомным течением Covid-19, которые в прекрасном настроении разгуливают по различным заведениям. Прошу подумать об окружающих, которых вы можете заразить. Если у вас болезнь проходит легко, то для других она может закончиться плохо, - возмущенно заявил Сергей Аксенов.

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