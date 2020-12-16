На границе с Украиной задержали больше 70 нарушителей антиковидных правил

Граждане, которые пытались пересечь границу, не соблюдали антикоронавирусные меры. Фото: Архив "КП"

На границе с Украиной пограничники задержали больше 70 граждан, которые не соблюдали антикоронавирусные правила, сообщила на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции главный санитарный врач Наталья Пеньковская.

Она отметила, что на сегодняшний день в суд передано 71 дело для привлечения таких лиц к административной ответственности за непроведение лабораторных обследований по пересечению государственной границы и нахождению на территории Российской Федерации.

- К сожалению, за два последних месяца из 71 материала рассмотрено только 17, – сообщила Пеньковская и подчеркнула, что такие материалы нужно рассматривать в первоочередном порядке.

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