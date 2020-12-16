Нагрузка на бригады «скорой» в Крыму выросла в три раза

Нагрузка на "скорую" выросла в 3 раза Фото: Архив КП

Нагрузка на бригады «скорой помощи» в Крыму из-за коронавируса выросла в три раза. В результате время ожидания медиков увеличилось до 6 часов и более.

- Если раньше было 650-700 вызовов в сутки, то за вчера, например, мы получили 1920 вызовов, из них 50% с подозрением на коронавирус, - отметил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Пока медики оденут специальные костюмы, пока снимут, только обработка автомобиля занимает 20 минут минимум.

За смену километраж одного автомобиля «скорой» вырос со 150 км до 400 км. Пациентов с пневмониями и коронавирусом приходится госпитализировать не по месту проживания, а в медучреждения со свободными койками. Всего работают 150 выездных бригад «скорой помощи».

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