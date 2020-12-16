В Крыму зафиксировали еще 7 летальных случаев от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Крыму зарегистрировали еще 7 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 за весь период пандемии достигло 392 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 354 человека. В 16 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количества заболевших самостоятельно за медпомощью к врачу обратилось 269 COVID-положительных пациентов. Еще 85 инфицированных нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За сутки в региональных лабораториях провели 4 тысячи 69 тестов на COVID-19.

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