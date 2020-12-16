«Это просто потрясающе!»: Евпаторию облюбовали пеликаны

Фото: Анна Войтенко/Facebook

Крымский полуостров не устает радовать и восхищать любителей живности. Совсем недавно пользователей соцсетей порадовали фото розовых фламинго, отдыхающих на пляже в Межводном. И вот новый сюрприз от пернатых.

- На выезде из Евпатории купается самый настоящий пеликан, - такое сообщение разместила в Facebook Анна Войтенко. - С огромным удовольствием наблюдали за этой красивой и величественной птицей в своем родном городе. Это просто потрясающе!

Пользователи соцсетей живо отреагировали на пост.

Знатоки объяснили, что появление пеликана - это не аномалия: «Птица гнездится на севера Крыма. Вполне типичное пернатое для полуострова»; «Пару лет назад пеликан развлекал публику на набережной Ялты: сидел на магнолии, как большой воробей»; «Пеликанов много на Арабатской стрелке».

Но большинство пользователей просто поделились эмоциями: «Красота!»; «Евпатория славится лебедями, а теперь еще и пеликанами»; «Здорово! Значит в Черном море есть еще рыба».

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