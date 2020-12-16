Посещение заповедников Крыма сделают платным для гостей полуострова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для гостей Республики Крым посещение заповедных зон сделают платным.

- Этот вопрос обсуждался с министром. Нами направлены уже готовые предложения в этой части. Нас услышали, - сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин, слова которого приводит Крым 24.

Он также уточнил, что нововведение не касается жителей региона. А для бесплатного посещения заповедных зон получить специальное разрешение.

В скором времени в Министерстве природных ресурсов и экологии Крыма утвердят тарифы на посещение заповедников, услуги гида и использование площадок для кемпинга.

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