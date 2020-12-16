Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Посещение заповедников Крыма сделают платным для гостей полуострова

Местных жителей нововведение не касается
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Посещение заповедников Крыма сделают платным для гостей полуострова.

Посещение заповедников Крыма сделают платным для гостей полуострова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для гостей Республики Крым посещение заповедных зон сделают платным.

- Этот вопрос обсуждался с министром. Нами направлены уже готовые предложения в этой части. Нас услышали, - сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин, слова которого приводит Крым 24.

Он также уточнил, что нововведение не касается жителей региона. А для бесплатного посещения заповедных зон получить специальное разрешение.

В скором времени в Министерстве природных ресурсов и экологии Крыма утвердят тарифы на посещение заповедников, услуги гида и использование площадок для кемпинга.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50