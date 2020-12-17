Погода в Крыму на 17 декабря: без осадков и тепло до +11

В Крыму хозяйничает южная зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 декабря на Крымском полуострове, как обещают синоптики, что пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами морось, туман, слабый гололед; днем без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха н днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Днем тепло до +11°.

Температура воды в Черном море 6°…12°.

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