Житель Джанкойского района получил 7 лет колонии за сбитую насмерть девочку. Фото: Архив "КП"

Житель Джанкойского района проведет в исправительной колонии общего режима 7 лет за сбитую насмерть 4-летнюю девочку.

Инцидент произошел на улице Гагарина села Новосельцево 13 августа. Пьяный мужчины, будучи за рулем автомобиля марки Lada, не справился с управлением и после заноса выехал за пределы проезжей части, где играли дети.

Попавшая под колеса 4-летняя девочка погибла, 10-летняя и 2-летняя девочки получили гематомы и ссадины.

Джанкойский районный суд подсудимого признал виновным, ему назначили 7 лет лишения свободы.

- Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Помимо этого, мужчину лишили на 3 года водительских прав и обязали выплатить 1,9 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный вред.

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