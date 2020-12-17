На крымской границе задержали украинку с антикварной книгой по анатомии. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Украинку, пытавшуюся вывезти из Крыма редкую книгу по анатомии, задержали на Крымской таможне, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что книга Адольфа Панша «Основы анатомии человека» оказалась старинной - 1888 года. Ее опубликовали в известном издательстве Карла Риккера в Санкт-Петербурге.

Жительница Херсонской области хотела вывести издание из Крыма на Украину, но декларировать ценный груз не собиралась. Поэтому книгу спрятала в багажнике своей машины. Раритет таможенники изъяли, теперь он отправится на экспертизу. Меру ответственности украинке вынесут после того, как станет известно насколько ценна книга.

Кроме того, на российской таможне также задержали гражданку РФ, которая пыталась ввезти книгу «Наставление к употреблению гомеопатических средств в отсутствии врача» 1883 года издания.

Также крымские таможенники изъяли орден Красной Звезды, который перевозил россиянин. У него же в багаже обнаружили редкий кортик и три юбилейные медали Вооруженных Сил Советского Союза. Декларацию заполнять мужчина тоже не собирался, потому полиция планирует возбудить против него дело об административном нарушении.

Все описанные случаи могли закончиться менее плачевно, если бы люди, перевозившие редкие товары, заполнили таможенную декларацию и взяли разрешение на их перевозку у экспертов, напомнили пограничники.

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