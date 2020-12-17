В Крыму коронавирус выявили у 351 человека за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зафиксировали 351 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в 14 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего количества инфицированных самостоятельно к врачу за медпомощью, почувствовав себя хуже, обратилось 275 человек. Еще 76 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4970 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 15 тысяч 611 человек. Скончалось за то же время 392 человека.

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