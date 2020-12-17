В ряд сел Бахчисарайского района организуют подвоз питьевой воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей ряда сел Бахчисарайского района организуют подвоз питьевой воды из-за снижения уровня воды в колодцах.

Жалобы на проблемы с водоснабжением в социальных сетях начали поступать от людей, живущих в селах Путиловка, Солнечноселье и Аромат Голубинского поселения.

- Администрация Бахчисарайского района со своей стороны информирует, что централизованное водоснабжение в селах отсутствует, и не существовало ранее. Жители обеспечиваются водой из существующих колодцев и скважин. Возникшая остро в этом году проблема связана с отсутствием осадков, – в колодцах жителей снизился уровень воды, - уточнили в пресс-службе администрации района.

Графики подвоза питьевой воды уже готовы.

- Ранее в администрацию Бахчисарайского района сообщения от жителей сел Путиловка, Солнечноселье и Аромат с указанием необходимости подвоза воды не поступали. При необходимости оперативного и точечного решения вопроса с подвозом воды просим обращаться в поселение, - уточнили в администрации.

На данный момент ведутся кадастровые работы по оформлению в собственность муниципалитета питьевых каптажей. Из бюджета поселения выделяют 1 миллион рублей на 2021 год для решения острого вопроса с водоснабжением.

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