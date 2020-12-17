За сутки от коронавируса в Крыму скончалось 8 человек

С начала эпидемии в республике выявлено 20 тысяч 339 случаев заражения Covid-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года, по состоянию на 17 декабря, в Крыму от коронавируса скончалось 400 человек. За последние сутки зафиксировали 8 новых летальных случаев, сообщили в Минздраве РК.

В республике продолжают проходить амбулаторное лечение с коронавирусом 2 тысячи 744 человека, в стационарное с коронавирусом и пневмонией находятся - 2 тысячи 977 человек, в обсерваторы изолировали - 40 человек.

С начала эпидемии специалистами Роспотребнадзора по РК и Севастополю выявлено 20 тысяч 339 случаев заражения Covid-19. Из больниц выписали 15 тысяч 611 людей, излечившихся от вируса.

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