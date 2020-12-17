В Крыму выберут лучшую концепцию набережных Гурзуфа и Оленевки

На конкурсе выберут лучший проект среди представленных. Фото: Архив "КП"

В Крыму объявят конкурс на лучшие концепции архитектурных проектов набережных Гурзуфа и Оленевки, сообщил журналистам вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Он отметил, что по всем знаковым общественным территориям нужно выбирать проекты конкурентным способом за счет профессионального подхода.

- Если у нас получится немножко видоизменить концепцию набережной в Коктебеле, мы вернемся к этому вопросу, потому что я увидел, что такая работа дает свои действительно крутые плоды, - подчеркнул зампред Совмина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50