В парк им. Гагарина хотят вернуть бабочек, пчел и кузнечиков

Территория парка разделится на три зоны. Фото: пресс-служба КФУ

Авторы проекта на лучшую концепцию реконструкции Гагаринского парка в Симферополе пытаются создать в столице чистую экологическую зону с густыми насаждениями, сообщил доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ Станислав Вишневский.

- Территория парка разделится на три зоны: центральную, среднюю и внешнюю. Первая объединит пруды, остров и берега. Там люди будут отдыхать и созерцать местные красоты. Пешеходные тропы отодвинут вглубь парка. Средняя зона сконцентрирует множество насаждений, мы назвали ее «Гагаринским лесом». Внешней частью мы назвали Заречье - эти земли только недавно присоединили к парку. Там планируем разместить площадки для повседневного отдыха, спорта и детских игр, - отметил Вишневский.

Разработкой концепции занимались 16 специалистов - социологи, архитекторы-градостроители, ландшафтные архитекторы.

- Мы хотим сохранить максимальное количество ценных насаждений, поэтому проводили инвентаризацию растительности. Также были оценены возможные масштабы озеленения в парке, - добавил доцент.

Чтобы развивать экологичность парка, архитекторы решили создать подходящую среду обитания для животных и птиц - цветочные поляны, теневые рощи и опушки.

Воссоздание ранее утраченных экологических ниш позволит вернуть в парк певчих птиц, бабочек, пчел и кузнечиков. Проект реализуют после проведения экспертизы и обсуждений.

Напомним, ранее в Симферополе прошел конкурс на разработку концепции реконструкции парка им. Ю. Гагарина. Из 40 поступивших заявок члены жюри сначала отобрали 15, финалистами стали 8 концепций. Победили специалисты из КФУ. Реконструкция и благоустройство парка завершится до конца 2022 года.

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