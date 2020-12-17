На выходных в Крыму синоптики обещают снег

В степных районах полуострова синоптики обещают минусовую температуру Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни крымчан и гостей полуострова ждет резкое ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе МЧС, даже возможен мокрый снег.

На выходных спасатели рекомендуют водителям автомобилей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время гололедицы.

Но в воскресенье синоптики обещают мокрый снег с дождем. Температура воздуха на полуострове в ближайшие несколько дней не поднимется выше 7 градусов со знаком плюс, а ночью составит примерно 2 градуса тепла.

- Начиная с воскресенья и до следующей пятницы, существенно похолодает. В степных и предгорных районах полуострова будут отмечаться минусовые температуры даже днём, - сообщила ForPost руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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