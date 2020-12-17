На ремонт набережной перед Ханским дворцом потратят 170 миллионов рублей.
Фото: Александр КОЦ
Ремонт набережной перед Ханским дворцом в Бахчисарае обойдется в 170 миллионов рублей.
Подрядчиком определили общество с ограниченной ответственностью «НСТ». К концу следующего года должно быть выполнено порядка 85% работ, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте правительства республики.
Напомним, ранее крымские власти определили подрядчика для разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Гарем» в Ханском дворце.
Общая стоимость работ составила свыше 10,6 миллионов рублей.
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