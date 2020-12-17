Дорогу к ж/д станции «Керчь-Южная» отремонтируют в следующем году. Фото: Архив "КП"

Проектированием дороги к новой железнодорожной станции Керчь-Южная займется ООО «Региональная строительная компания-ЮГ».

- Цена контракта 43,1 миллиона рублей. Предварительный срок, на который заключается контракт – 31 декабря 2021 года», – сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства.

На данный момент «РСК-ЮГ» занимается возведением транспортной развязки на шоссе Героев Сталинграда Керчи. Цена контракта составила 1,5 миллиарда рублей.

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