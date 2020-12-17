В симферопольском аэропорту завершается бетонирование новой ВПП

Всего на реконструкцию аэропортового комплекса потратят 17,3 миллиона рублей. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.

В аэропорту Симферополя завершается бетонирование новой взлетно-посадочной полосы, осталось всего 150 метров. Параллельно идет строительство четырех рулежных дорожек, сообщил гендиректор аэропорта Артур Витоль.

- Работа по плоскостным сооружениям закончится в марте 2021 года. Также должно завершиться строительство здания аварийно-спасательной станции и очистных сооружений к сентябрю 2021 года. Кроме этого, планируется проложить инженерные сети и установить светосигнальное оборудование, - рассказал Витоль.

В это же время, готова будет и магистральная рулежная дорожка.

- К работам подрядная компания приступила позже срока, задерживали прибытие материалов. Но сейчас на площадках идет активная работа. Планируется освоить 100 миллионов рублей до конца года. Графики работ скорректированы, отставания быть не должно, все выполнят в срок - до июня 2021 года, - отметили в воздушной гавани.

Также до декабря 2021 года должно завершиться строительство командно-диспетчерского пункта, на возведение которого выделили 896 миллионов рублей.

Общая сумма контрактов на реконструкцию аэропортового комплекса - 17,3 миллиона рублей. Там трудится четыре подрядных организации.

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