Погода в Крыму на 18 декабря: освежающий норд-ост и тепло до +10

На полуострове облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 декабря на Крымском полуострове будет хозяйничать неласковый северо-восточный ветер. Зябко и сыро!

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром туман, гололед. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +4°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный до 10 м/с. Днем тепло до +10°.

Вода в Черном море +7°… 12°.

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