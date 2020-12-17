Киев возбудил уголовное дело против австрийских архитекторов за работу в Крыму

Против австрийского архитекторского бюро возбудили уголовное дело из-за работы в Крыму. Фото: stroy-krim.org

Против австрийского архитекторского бюро Coop Himmelblau уголовное дело возбудила несуществующая прокуратура «АРК». Иностранная компания участвует в строительстве севастопольского оперного театра, сообщил глава ненастоящей прокуратуры Нариман Сулейманов.

- Против руководителей многих организаций Служба безопасности вынуждены проводить досудебные расследования. Все они занимаются на территории Крыма предпринимательской деятельностью незаконно. Теперь в деле, которое находится на стадии расследования, фигурирует австрийское архитекторское бюро, - сказал Сулейманов.

Напомним, организация разрабатывала проект строительства оперного театра в Севастополе.

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