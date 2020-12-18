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Жители двух микрорайонов Симферополя на сутки останутся без воды

Причиной тому сильнейший гидроудар
Елена ЛЕЛЮК
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Два микрорайона Симферополя минимум на стуки останутся без воды

Два микрорайона Симферополя минимум на стуки останутся без воды

Фото: из архива "КП"

На сутки без воды в Симферополе останутся жители двух районов. Причиной стал сильный гидроудар на водоводе в микрорайоне Марьино города, что вызвало несколько аварий, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Предварительно, отключение воды продлится лишь сутки, но специалисты допускают, что починка может занять и больше времени.

Сейчас водоснабжение ограничено в микрорайонах Марьино и Марьино-Украинка. Для населения организован подвоз воды.

В настоящий момент эксперты оценивают характер повреждений. После этого станет понятно, сколько времени займет ремонт.

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