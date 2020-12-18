Пьяный пожилой хулиган устроил скандал в одном из кафе Севастополя

В одном из кафе Севастополя пьяный пожилой хулиган устроил дебош. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Пьяный пенсионер в одном из кафе Севастополя устроил скандал из-за просьбы оплатить счет. Его задержали силовики и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел поздним вечером, когда сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю патрулировали улицы. В кафе они прибыли на «тревожный» сигнал.

Администратор пояснил правоохранителям, что 60-летний посетитель, напившись, в резкой форме отказался платить за обслуживание. Он матерился и пытался вызвать официантов на конфликт.

- Как выяснили правоохранители, накануне этот гражданин точно так же отужинал в одном из ресторанов города на крупную сумму, а когда принесли счет – он, отказавшись оплачивать, устроил скандал, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Пожилого хулигана доставили в ближайшую полицию для дальнейшего разбирательства.

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