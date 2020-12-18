Ялта буде получать воду из озера Могаби

На собственные источники переведут также Форос, Симеиз и города Алупка. Фото: Архив "КП"
Для обеспечения Ялты водой буде использовано озеро Могаби, сообщила врио главы администрации курортного города Янина Павленко.
На озере уже установили новую запорную арматуру и задвижки. Также отремонтирован технологический насос для промывки фильтров.
- Все подготовительные работы, включая лабораторные исследования качества воды, завершены, вода уже пошла к потребителям - жителям западных районов города, - подчеркнула Павленко в Facebook.
Кроме того, врио главы города отметила, что на данный момент уже ведется работа на перевод на собственные источники водоснабжения в поселках Форос, Симеиз и города Алупка.
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